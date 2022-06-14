Шицзячжуан, Китай, 14 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Два редких красных фазана были засняты на камеру в Национальном природном заповеднике Дахэюань в провинции Хубэй в центральном Китае, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Кацусика Хокусай. Фазан на снегу

Красный фазан или Tragopan temminckii — это коренастый красный фазан среднего размера с белым пятнистым оперением, черным клювом и розовыми ногами. На снимках, сделанных инфракрасной камерой, изображены два фазана, прогуливающиеся по лесу в поисках пищи. Они являются охраняемыми животными Китая второго класса и занесены в список птиц, находящихся под угрозой исчезновения в мире.

В последние годы национальный заповедник принял ряд защитных мер, таких как экологическое восстановление, естественное управление и защита лесов, остановка малых гидроэлектростанций и экологическая миграция, привлекая сюда все большее число редких животных.