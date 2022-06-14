* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 14 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер девять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты из засады сил Фронта сопротивления Афганистана в районе Доаб уезда Шотул. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Источники добавляют, что также были ранены около семи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На видео, присланном изданию, видно, как несколько талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали под обстрел с горы людей Вазира Шотула, одного из командиров Фронта сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не представили комментариев.

Ранее в Панджшере произошли ожесточённые столкновения между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Столкновение закончилось убийством командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).