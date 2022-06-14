Уфа, 14 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Прямые авиарейсы на казахское побережье Каспийского моря открываются из Уфы. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

(сс) ThePixelman Самолет

Сообщается, что с 27 июня авиакомпания «Азимут» открывает рейсы в Актау — приморский город, расположенный на Каспийском побережье юго-запада Казахстана.

Отмечается, то рейсы будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы могут запустить прямые авиарейсы в Белоруссию.