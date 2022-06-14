Санкт-Петербург, 14 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Двойной трагедией обернулся утренний квартирный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Pexels Пожар

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы 14 июня в 06:43. Огонь охватил двухкомнатную квартиру по адресу: проспект Ветеранов, дом 160.

«Горела обстановка на площади семь квадратных метров. В 07:06 пожар локализован. На месте пожара обнаружено двое погибших», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Тушением огня занимались 19 сотрудников МЧС на четырех единицах техники.

Причины возгорания и другие обстоятельства случившегося устанавливаются.