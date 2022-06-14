Сеул, 14 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В мае 2022 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $20,2 млрд, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Полупроводники NXP

По их словам, темпы роста майского показателя оказались самыми высокими с 1996 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных.

Известно, что экспорт полупроводников вырос на 14,9%, до $11,61 млрд, дисплеев — на 2,4%, до $1,82 млрд, мобильных телефонов — на 1%, до $1,05 млрд, компьютеров и периферийных устройств — на 32,8%, до $1,77 млрд.

Поставки ИКТ из Южной Кореи в Китай оцениваются в 8,79 млрд (+1%), во Вьетнам — в $2,75 млрд (+15,4%). Между тем поставки в США выросли на 20,8%, в ЕС — на 26,1%.

В мае импорт в Южную Корею информационно-коммуникационных технологий составил $12,61 млрд, что на 19,8% больше, чем в мае прошлого года. Профицит торгового баланса составил $7,59 млрд.