Брюссель, 14 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Еврокомиссия примет решение рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

Издание ссылается на источники, знакомые с ходом обсуждений. По их данным, 13 июня еврокомиссары приступили к обсуждению предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, Молдавии и Грузии. При этом Еврокомиссия определиться с мнением уже 17 июня, подготовив соответствующую рекомендацию.

Окончательное решение будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учётом рекомендации ЕК.