Тюмень, 14 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Тюмени вероятных уход финской компании Fortum с российского рынка не отразится работе тепло-электростанций (ТЭЦ). Об этом сообщает издание «Деловой квартал» со ссылкой на исполняющую обязанности директора департамента городского хозяйства Светлану Бондарук.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

Финская компания Fortum, которая владеет двумя ТЭЦ в Тюмени, до 1 июля 2022 года планирует закрыть сделку по продаже своих российских активов, сообщает газета «Коммерсант». В покупке активов Fortum заинтересовано несколько крупных энергетических компаний России. По данным газеты, это «Интер РАО», СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания), «Новатэк».

«Ничего не изменится. Эксплуатирующая организация остается прежней. Город готовится к зиме. Все мероприятия проводятся в соответствии с графиком», — прокомментировала исполняющая обязанности директора департамента городского хозяйства последствия для Тюмени от ухода финской компании их страны.

Гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев также не видит повода для беспокойства.

«Российская компания является операционно и финансово самостоятельной, продолжает нормальную работу и реализацию взятых на себя обязательств», — отметил Александр Чуваев.