Москва, 14 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В любой ситуации для безопасности президента России Владимира Путина принимаются все меры. Об этом сегодня, 14 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Никакие протоколы ограничения в связи появлением оспы обезьян российскими санитарными властями не озвучивались», — пояснил Песков.

Отвечая не вопрос о появлении в мире нового заболевания — оспы обезьян, он уточнил, что в отношении главы государства принимаются все должные меры для обеспечения его безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Песков заявлял, что все связанные с президентом России Владимиром Путиным меры безопасности по COVID-19 остаются в силе.

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