Брюссель, 14 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Европейский союз с 14 июня отключит от международной платёжной системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. О соответствующем решении, принятом в рамках очередного пакета санкционных мер против России, сообщается на сайте Совета ЕС.

Businessnews.kz SWIFT

«ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) ещё на три российских кредитных учреждения — крупнейший российский банк Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк», — говорится в заявлении.

Кроме того, под ограничения попадет Банк развития Белоруссии.

В Сбербанке заявили, что отключение кредитной организации от международной межбанковской системы SWIFT не повлияло на режим её работы. По словам представителя банка, это не поменяет текущую ситуацию в международных расчётах. В Сбербанке добавили, что операции внутри страны не зависят от SWIFT. Их банк будет проводить в стандартном режиме.

Читайте также: Сбербанк: отключение от SWIFT не влияет на работу банка

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марте ЕС принял решение об отключении от SWIFT ряда крупных российских банков, включая ВТБ, Промсвязьбанк и Совкомбанк. В России запущена отечественная система передачи финансовых сообщений, созданная Центробанком в условиях санкций.

Ранее по теме: В ЕС назвали срок отключения Сбербанка от системы SWIFT