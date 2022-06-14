Гайнский район, Пермский край, 14 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Пермском крае ведут борьбу с крупным лесным пожаром, сообщили в Пермском лесопожарном центре.

Reference.com Лесной пожар

Горит участок в Гайнском лесничестве. Площадь пожара составляет 0,4 га.

Для ликвидации возгорания привлекли пожарных — парашютистов. Самолёт АН-2 совершил два вылета, чтобы высадить 10 человек на территории ЧП.

Тип леса — сосняк беломошник. На месте происшествия наблюдался сильный ветер. Пожар локализован утром 14 июня.