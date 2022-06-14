Улан-Удэ, 14 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, днём 11 июня молодой человек 2002 года рождения за рулём автомобиля Honda Insight совершил наезд на пятилетнего мальчика. Водитель, как отмечается, не имел прав управления транспортным средством.

«В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — добавили в управлении.