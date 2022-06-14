Чебоксары, 14 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Чувашии по-прежнему снижается уровень коллективного иммунитета к COVID-19 и не достигает общероссийского показателя. Соответствующую обновлённую статистику публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По последним данным (на 10 июня), в Чувашии привились от ковида 716 029 жителей, из них за последнюю неделю вакцинировались 3327 человек. Завершили вакцинацию 679 269 человек, в том числе за неделю — 2010 жителей.

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии остаётся ниже среднероссийского уровня (-2,2%) и составляет 25,7% (в РФ — 27,9%). Данный показатель за последнюю неделю (с 3 по 10 июня) снизился на 3,6%.

Напомним, что 3 июня уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Чувашии составлял 29,3%, 20 мая он достигал 33,8%, 29 апреля — 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля — 41,5%, 25 марта составлял 42,3%, 18, 11 и 4 марта — соответственно 43,5%, 45% и 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии заражение коронавирусом подтверждено 80 479 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 75 412 пациентов, скончались 4643 ковидных больных.