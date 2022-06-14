Джакарта, 14 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо не будет участвовать в церемонии открытия приуроченной к выборам 2024 года, которая состоится в офисе генеральной избирательной комиссии в Джакарте 14 июня, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Правительство Индонезии ранее приняло постановление, касающееся этапов выборов 2024 года, которые начнутся 14 июня.

Голосование назначено на 14 февраля 2024 года.

Правительство Индонезии не согласовало окончательное предложение относительно суммы бюджета на выборы 2024 года в размере 76,6 трлн рупий. Решение по бюджету будет вновь обсуждаться на совместном совещании 14–15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил намерение республики продолжать придерживаться независимой политики.

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