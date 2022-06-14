Вашингтон, 14 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Два американских банка — JPMorgan Chase и Goldman Sachs, являющихся наиболее крупными в США, приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ. Об этом 14 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

(сс) Michael Marcovici Деньги

Отмечается, что еще в начале июня обе указанные кредитные организации проводили операции с российским госдолгом, однако эти операции были приостановлены после получения ими соответствующих указаний от американского минфина.

«В соответствии с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц», — говорится в заявлении руководства банка Goldman Sachs.

Также указывается, что для участников рынка такое решение по ужесточению контроля за финансовыми операциями по долговым обязательствам России оказалось неожиданным. При этом американский минфин также запретил участникам США приобретать и новые, и ранее выпущенные эмиссионные ценные бумаги госдолга РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что решение Вашингтона не продлевать лицензию на разрешение обслуживание государственных облигаций России в долларах способствовало повышению риска по этим бумагам, однако благодаря условиям выпуска этих ценных бумаг у российской стороны имеется способ избежать дефолта.