В Госдуме допустили отказ от признания независимости трех стран
Москва, 14 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Россия в будущем может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины, считает депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»).
Федоров добавил, что соответствующие меры также необходимо применить и к другим странам постсоветского пространства, в отношении которых есть вопросы по правовым основаниям их выхода из СССР и проявляющих враждебность к России. Речь идет не о возвращении территорий, а об «устранении угроз» для Москвы, подчеркнул депутат.
Отзыв признания независимости Латвии, Эстонии и Украины может спровоцировать их исключение из Североатлантического альянса, так как согласно пункту 6 устава НАТО спорные территории не могут входить в альянс, напомнил депутат.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР «О признании независимости Литовской Республики».
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