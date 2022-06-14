Москва, 14 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Россия в будущем может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины, считает депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

Прибалтика. Флаг

«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему: Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью, и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», — сказал он в интервью Sputnik Латвия.

Федоров добавил, что соответствующие меры также необходимо применить и к другим странам постсоветского пространства, в отношении которых есть вопросы по правовым основаниям их выхода из СССР и проявляющих враждебность к России. Речь идет не о возвращении территорий, а об «устранении угроз» для Москвы, подчеркнул депутат.

«Главнокомандующий (президент РФ Владимир Путин) определил, что у нас «красные линии» идут по границам НАТО 1997 года. Значит, нам нужно, как минимум, выдавить НАТО за границы бывшего Советского Союза. НАТО официально называет Россию своим врагом, соответственно, мы должны договариваться с альянсом, как говорил Владимир Владимирович, на принципах равной неделимой безопасности», — пояснил он.

Отзыв признания независимости Латвии, Эстонии и Украины может спровоцировать их исключение из Североатлантического альянса, так как согласно пункту 6 устава НАТО спорные территории не могут входить в альянс, напомнил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР «О признании независимости Литовской Республики».

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