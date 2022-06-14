Вашингтон, 14 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что спецкомитет Конгресса, занимающийся расследованием обстоятельств штурма здания Капитолия, собирается помешать его участию в следующих президентских выборах в 2024 году. Текст обращения Трампа публикует американский портал The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В тексте говорится, что экс-президент занимает лидирующие позиции в опросах и пользуется популярностью среди избирателей обеих партий. Трамп считает, что такая ситуация объясняется высокой инфляцией, высокими ценами на газ, а также зависимостью от противников.

Бывший президент отметил, что привычный американцам образ жизни оказался подавлен правительственным регулированием, а США разрушаются.

«Демократы знают, что я бы все это исправил, и они делают все, что в их силах, чтобы остановить меня, но нас нельзя остановить», — написал Трамп.