Уфа, 14 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. 63 школы в Башкирии к 1 сентября откроют свои двери после капитального ремонта. Об этом 14 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы

Он сообщил, что такой подарок в республике получат 20 963 школьника.

Хабиров пояснил, что ремонтные работы проводятся в рамках федеральной программы, которую инициировал президент России Владимир Путин.

«Сейчас работы в самом разгаре. Капитальный ремонт делаем комплексно — фундамент, кровля, потолки, межэтажные перекрытия, полы. Меняем окна, внутренние и входные двери, лестницы. Обновляем фасады, системы отопления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения», — сообщил глава региона.

Он пояснил, что программа подразумевает не только ремонт: это и улучшение материально-технической базы, благоустройство территорий, повышение квалификации учителей, антитеррористическая защищенность.

Глава республики также сообщил, что в 2023 году по федеральной программе планируется отремонтировать 23 школы, ещё в 17 планируется завершить работы, которые были начаты в 2022 году.

Хабиров отметил, что руководство региона направило в Министерство просвещения России дополнительную заявку на капремонт 94 школ в 2023 году. Он отметил, что всего до 2026 года данная программа затронет не менее 365 школ Башкирии.