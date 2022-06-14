Пермь, 14 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Перми 15 июня начнут снимать второй фильм про второгодника и второклассника Ивана Семёнова, сообщают СМИ.

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Согласно сценарию, школьная любовь Ивана уезжает учиться в Лондон. Картина станет продолжением фильма, который снимали в Перми в 2021 году.

К работе над проектом было привлечено около 200 пермяков. Главные роли сыграли Мария Шукшина, Александр Лойе, Валерия Дергилева, а также Роман Погорелов в роли Ивана Семёнова.