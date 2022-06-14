Монтрёй, Франция, , 08:21 — REGNUM Ubisoft анонсировала праздничную трансляцию Assassin’s Creed Celebration, в рамках которой, как ожидается, компания выступит с неким значимым анонсом. Об этом 14 июня сообщает журнал PC Gamer.

Assassin's Creed: Valhalla

Автор издания Шон Прескотт предположил, что, возможно, разработчик официально анонсирует спин-офф Assassin’s Creed: Valhalla, информация о котором «утекла» в Сеть в феврале 2022 года.

Ожидается, что в этой игре в качестве главного героя выступит персонаж Басим ибн Исхак (сирийский мастер братства ассасинов, действовавший в IX веке, реинкарнация Локи). Как ранее сообщило агентство Bloomberg, релиз может состояться в конце 2022 года или в 2023 году.

Напомним, Ubisoft сейчас разрабатывает новую игру серии под названием Assassin’s Creed Infinity. Компания анонсировала её в июле 2021 года.

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