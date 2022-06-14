Сеул, , 08:22 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 9778 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 41 заболевший прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Центр фиксирует, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране вновь увеличилось после того, как день назад показатель упал до 3828. Эксперты отмечают, что рост показателя может быть связан с увеличением объёмов тестирования после выходных. При этом общий тренд на снижение заболеваемости COVID-19 сохраняется.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 18 239 056. Также за минувшие сутки в стране скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 390 человек.