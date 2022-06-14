Пекин, , 08:20 — REGNUM Китайская полиция начала скоординированные операции в 31 провинциальном регионе по борьбе с преступными группировками, предоставляющими услуги GOIP-звонков для телекоммуникационного и онлайн-мошенничества, сообщило Министерство общественной безопасности КНР, передает 13 июня агентство Синьхуа.

Мошенничество Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

В последние годы оборудование GOIP использовалось скрытыми за рубежом группами телекоммуникационных мошенников для совершения поддельных звонков жертвам на материковой части Китая. Более 870 подозреваемых были пойманы, и в ходе операций было изъято более 2390 комплектов оборудования GOIP, сообщило министерство, добавив, что в делах было задействовано более 49 млн юаней (около $7,27 млн).

Полиция также пообещала сохранять жесткую позицию в отношении телекоммуникационного и онлайн-мошенничества и бороться с новыми тенденциями, методами и изменениями такого мошенничества.