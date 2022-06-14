Якутск, 14 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Якутии крупную субсидию получила фирма, не соответствовавшая требованиям для выделения средств. Суд признал транш недействительным, а счётная палата республики и министерство сельского хозяйства на нарушения не отреагировали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе прокуратуры.

Anton Starikov Деньги

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Из бюджета Якутии на поддержку хозяйств, занимающихся промысловой охотой, были выделены 60 млн рублей. Получившая средства компания не занималась такой деятельностью.

Прокуратура пришла к выводу, что финансирование было незаконным, и обратилась в суд. Её требования были поддержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте госзакупок Якутии объявлен аукцион с целью получить услугу в виде организации тура на Ленские столбы. За 36-часовую прогулку из бюджета республики заплатят 4,4 млн рублей.