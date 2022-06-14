Чита, 14 июня, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Чите с 15 июня официально приступает к работе городской пляж на озере Кенон, расположенный на улице Рахова, сообщает телеграм-канал городской мэрии.

Мэрия Читы Пляж в Чите

На месте уже побывалии глава администрации Железнодорожного района Алексей Пономарёв, начальник управления ГО и ЧС Геннадий Комаров, директор эксплуатирующей пляж организации ООО «Порт» Павел Ушаков, представители комитета городского хозяйства и ГУ МЧС по Забайкальскому краю. Они ещё раз убедились в готовности пляжа к приёму отдыхающих.

Все необходимые требования в части организации здесь работы спасателей, медиков и полиции выполнены в полном объёме. Водолазы почистили дно от мусора. Кроме этого, на пляже были созданы различные зоны отдыха, установлены новые лавочки, беседки и кабинки для переодевания, буйки, площадка для игры в пляжный волейбол. Также на территории смонтирована новая система видеонаблюдения.

Пляж будет открыт для посещений ежедневно с 10 до 21 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле, где 10 июня стартовал пляжный сезон, отдыхающих готовы принять семь пляжей, в том числе пляж «Городской», «Водный мир» и пляж в парке «Арлекино».

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