Пекин, 14 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Индекс цен производителей Китая, который измеряет стоимость товаров на выходе с завода, вырос на 6,4% в годовом исчислении в мае, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот показатель снизился по сравнению с 8% увеличением в годовом исчислении, зарегистрированным в апреле. В месячном исчислении индекс потребительских цен Китая вырос на 0,1% в мае по сравнению с увеличением на 0,6% в апреле.

По словам старшего статистика бюро Дун Лицзюаня, как ежемесячные, так и годовые темпы роста индекса продолжали снижаться благодаря эффективной координации борьбы с эпидемией, экономическому и социальному развитию, а также мерам по обеспечению бесперебойной и стабильной работы промышленных и производственно-сбытовых цепочек.