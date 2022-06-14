Тирасполь, 14 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев уверен, что Приднестровье и Молдавия не смогут находится в одном государстве. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

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«Я не вижу реалистичной модели урегулирования, при которой мы могли бы существовать как некое единое целое», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что молдавские власти не собираются отказываться от планов войти в ЕС, а также от стратегического партнёрства с Румынией и сотрудничества с НАТО. Также глава МИД ПМР не верит, что Молдавия перестанет вооружаться по натовским стандартам.

«А мы будем смиренно смотреть на это и в итоге услышим лозунги «Русских за Днестр, евреев — в Днестр», как было тридцать лет назад?», — задался вопросом министр.

Игнатьев подчеркнул, что только независимость Приднестровья может гарантировать права и интересы жителей республики. От урегулирования отношений Молдавии и ПМР «выиграют все».

Стоит отметить, президент Молдавии Майя Санду в мае подтвердила намерение Кишинёва «интегрировать» Приднестровье. Она сказала, что это планируется сделать «мирным путём», но потребовала вывода из региона российских миротворцев.