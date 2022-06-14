Ульяновск, 14 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области по-прежнему снижается уровень коллективного иммунитета к COVID-19, не достигая общероссийского показателя. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативной информации (на 10 июня), всего в Ульяновской области привились от ковида 726 430 жителей, в том числе за последнюю неделю укололись 2529 человек. Завершили вакцинацию (то есть получили оба компонента прививки) 685 239 человек, из них за неделю — 1120 жителей Ульяновской области.

Уровень коллективного иммунитета в регионе снизился за неделю на 4,7% и составил 24,7%. При этом показатель остался ниже среднероссийского уровня (-3,2%): в целом в России коллективный иммунитет оценивается на уровне 27,9%.

Напомним, что 20 мая показатель общего иммунитета к ковиду в Ульяновской области составил 37%, 13 мая достигал 40,6%, 22 апреля оценивался в 48,6%, 15 апреля составлял 51,1%, 8 апреля достигал 53,3%, 1 апреля — 55,5%, 25 марта — 57,4%, 18, 11 и 4 марта составлял соответственно 59,3%, 61,4%, 63,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и последние четверо суток (10 — 14 июня) не превышает 30 случаев инфицирования.