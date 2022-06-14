Москва, , 08:11 — REGNUM Торги на Мосбирже 10 июня открылись падением по курсам основных валют. Несмотря на возросший торговый объем на рынке, покупатели не смогли перехватить инициативу перед заседанием ЦБ России и длинными выходными, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Видимо, продажи иностранной валюты исходили от населения, которое начало ее продавать из-за введения банковских комиссий на валютные счета.

Клиенты банков отказываются платить грабительские комиссии, достигающие 12% годовых, а также опасаются распространения новых тарифов на брокерские счета.

Совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%. Тем самым, ЦБ РФ вернул ключевую ставку на уровень, где она находилась до конца февраля.

ЦБ назвал два основных фактора для снижения ставки: замедление инфляции на фоне укрепления рубля, приостановилось снижение деловой активности.

ЦБ оставил дверь открытой для дальнейшего снижения ключевой ставки. Решение будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики.

До оглашения решения ЦБ РФ рубль торговался в плюсе против доллара на 2%, к евро — на 3%. После снижения ставки курсы валют продолжили снижаться, обновив минимумы. Рубль завершил неделю уверенным ростом к доллару и евро.

По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 4,30%, до 56,80 руб., евро/рубль — на 5,06%, до 60,10 руб., фунт/рубль — на 4,04%, до 73,99 руб.

ЦБ РФ и правительству не удается сбалансировать валютный рынок. Несмотря на отмену обязательной продажи валютной выручки, повышение лимитов на переводы в валюте за рубеж и снижения ставки ЦБ РФ, рубль продолжает укрепляться по всем фронтам.

Он игнорирует негативные факторы из-за низкого спроса на валюту, поскольку никто не берет кредиты в валюте, с российскими импортерами разрывают контракты на поставку продукции. А санкции усложняют переводы поставщикам.

Получается, что иностранная валюта сейчас просто не нужна и безопаснее находиться в рубле, а импортерам приходится искать новые рабочие схемы оплаты товаров и их доставки в Россию.

Высокие цены на нефть формируют большие объемы валютной выручки у экспортеров. Приближается налоговый период, когда они начнут ее продавать. В связи с этим рубль сохранит свои позиции против иностранных валют.

ЦБ России придется продолжать снимать ограничительные меры, чтобы вернуть курсы валют на комфортные уровни для российского бюджета. Ожидаю консолидацию пары доллар/рубль выше 57 руб.

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