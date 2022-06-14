Москва, 14 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Признание независимости Латвии, Эстонии и Украины может в будущем отозвать Россия. Об этом 14 июня заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Распад СССР

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация РФ на Украине и агония киевского режима — трансляция»

«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью, и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», — сказал он в беседе со «Sputnik Латвия».

Также Фёдоров уточнил, что в случае с Литвой более всего просматриваются нарушения советского закона «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», указав, что, в частности, для Вильнюса, Клайпеды и Игналинской АЭС был законодательно прописан особый порядок выхода из СССР.

При этом депутат Госдумы отметил, что после Литвы Россия может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины.

«Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», — пояснил он.

Кроме того, Фёдоров добавил, что целью таких действий является ликвидация угроз, которые исходят от названных стран бывшего СССР, и пересмотра признания независимости постсоветских республик, которые проводят мирную политику, не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».