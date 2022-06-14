Сан-Франциско, США, , 08:10 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Бостон Селтикс» в пятом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 104:94.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. В составе «Голден Стэйт» форвард Эндрю Уиггинс набрал 26 очков и сделал 13 подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» сравнял счёт в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 17 июня.

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