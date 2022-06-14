Донецк, , 08:09 — REGNUM Вооружённые украинские формирования открыли огонь по посёлку Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

Удар нанесён в 7:30. С украинских позиций в населённом пункте Кодема по Гольмовскому выпущено девять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики.