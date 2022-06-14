Москва, 14 июня, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки пожарные службы ликвидировали 59 природных пожаров. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

Лесной пожар

Уточняется, что огонь был потушен на площади 4284 га.

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По информации Авиалесоохраны, на сегодняшний день на территории страны продолжает действовать 75 лесных пожаров на площади 8317 га.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю, с 6 по 12 июня, в России лесопожарные службы ликвидировали 183 лесных пожара на площади, пройденной огнём 3 674,6 га. Леса горели 34 регионах страны. Наибольшее количество лесных пожаров потушено в Якутии, Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, Республике Коми, Хабаровском крае, Омской и Амурской областях, Алтайском и Камчатском краях.