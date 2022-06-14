Пекин, , 08:07 — REGNUM Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Emerging Microbes & Infections, два кандидата на вакцину против COVID-19 на основе мРНК, произведенные китайским производителем CanSino Biologics, доказали свою эффективность в доклинических испытаниях, что говорит о возможности тестирования на людях, сообщает агентство Синьхуа.

Результаты показали, что две вакцины, «мРНК-Бета» и «мРНК-Омикрон», могут индуцировать высокие титры нейтрализующих антител против оригинальных и множественных вариантов SARS-CoV-2, таких как «Бета», «Дельта» и «Омикрон».

Две дозы «мРНК-Бета» могут вызвать широкую защиту, особенно для оригинальных штаммов. Между тем, согласно исследованию, «мРНК-Омикрон» был предложен в качестве бустерной инъекции мышам, вакцинированным первичной «мРНК-Бета» или Ad5-nCoV, рекомбинантной вакциной компании COVID-19, для обеспечения дополнительной защиты от «Омикрона».

Согласно заявлению компании, опубликованному на этой неделе, китайские вакцины с мРНК получили одобрение на клинические испытания в апреле, и они вступили в фазу 1 испытаний на людях. По сравнению с традиционными вакцинными технологиями технология мРНК имеет преимущество в более коротком цикле разработки и производства.

Китайский производитель вакцин сообщил, что в Шанхае строится промышленная база для производства мРНК-вакцины от COVID-19. Это позволит годовой производственной мощности достичь 100 млн доз к концу 2022 года.