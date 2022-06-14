Донецк, 14 июня, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Все атаки зафиксированы в 7:00. Из Авдеевки работала установка «Град», по населённому пункту Пантелеймоновка выпущено десять ракет.

С позиций в населённом пункте Кодема открыт огонь по посёлку Гольмовский, артиллерия выпустила пять снарядов 152 калибра.

Из Новгородского украинские боевики обстреляли Михайловку, выпустив восеемь снарядов калибра 122 мм.