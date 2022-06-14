Уфа, , 08:06 — REGNUM В Башкирии намерены предоставлять земельные участки в некоторых селах без торгов под строительство магазинов. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Магазин Лазурный в Алтайском селе Лаврентьевка закрылся несколько лет назад Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Сообщается, что депутаты госсобрания республики в ближайшее время намерены внести изменения в статью 12.1 регионального закона о регулировании земельных отношений в Башкирии.

«Законопроектом предлагается предоставлять без проведения торгов земельные участки под строительство стационарных объектов торговли и общественного питания в населенных пунктах с численностью жителей менее пяти тысяч человек», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания Константина Толкачева.

Отмечается, что при этом существующий порядок предлагается оставить для административных центров муниципальных районов.

Толкачев пояснил, что принятие соответствующего закона благоприятно отразится на развитии торговли и общественного питания в селах и качестве жизни сельчан.

Сообщается, что в Башкирии насчитывается 1,8 тысяч населенных пунктов, в которых вообще нет стационарных объектов торговли.

«То есть более 118 тысяч человек не имеют возможности купить необходимые товары, в том числе продукты питания, в удобное для них время. Чтобы село росло и развивалось, чтобы люди не уезжали в города, нужно создавать им удобства и условия для комфортной жизни. Магазины и точки общепита — минимально необходимая инфраструктура. Законопроект облегчает предпринимателям вход на новые территории и способствует решению данной задачи», — пояснил спикер парламента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены предоставить право не платить за ночлег в специальном учреждении людям без определенного места жительства.