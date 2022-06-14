Пермь, , 08:03 — REGNUM В Перми построят новый онкологический диспансер. Проект реализуют в рамках концессионного соглашения, сообщает СМИ.

В больнице Pixabay.com

Постановление о заключении концессионного соглашения по созданию и эксплуатации в Перми нового онкоцентра уже завизировано губернатором Дмитрием Махониным. Срок действия соглашения составляет 35 лет. Клинику должны построить в течение 46 месяцев с момента заключения контракта.

Предполагается, что новый онкодиспансер появится на улице Маршала Жукова в Камской долине. Комплекс корпусов будет рассчитан на 570 коек. Пациенты будут получать медуслуги по полисам ОМС.