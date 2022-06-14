Вашингтон, 14 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. ПК-версия игры Diablo Immortal получила самую низкую оценку от пользователей портала Metacritic за всю историю сервиса. Об этом 14 июня сообщает портал Kotaku.

Diablo

На момент написания этой статьи игра имела оценку 0,2 балла из 10 возможных, свои отзывы на проект оставил 2631 пользователь ПК, при этом 2569 обзоров — негативные. Даже профессиональные критики, к которым в последнее время растёт недоверие в геймерском сообществе, оценили Diablo Immortal в 63 балла (из 100). Как отмечают журналисты, геймерам очень не понравились микротранзакции в игре.

Отметим, Diablo Immortal находится в рейтинге Metacritic ниже, чем другие недавние проекты, попавшие в скандал после релиза. Например пользователи портала оценили Warcraft III: Reforged и Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition в 0,6 балла.