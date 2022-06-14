Сиань, Китай, , 08:01 — REGNUM В отличие от ранее обнаруженных Терракотовых воинов, которые либо сидят, либо стоят, фигура в лежачем положении дебютировала на публике после реставрации в Сиане, провинция Шэньси на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Терракотовая армия

Реликвии было присвоено временное название «лежащая фигура» в рамках церемонии, прошедшей в провинции в соответствии с днем культурного и природного наследия Китая 2022 года, который выпал на 11 июня, в Музее Мавзолея императора Циньшихуана.

Археологи обнаружили фигуру в Яме акробатов, или Яме номер 9901 музея. По данным музея, в отличие от терракотовых солдат и гражданских чиновников в других погребальных ямах, фигуры в яме 9901 могут изображать акробатов, выступавших в императорском дворце. Обнаруженная в 1974 году армия терракотовых воинов была построена императором Циньшихуаном из династии Цинь (221 — 207 до н. э.), который впервые объединил Китай.

Дюжина обломков и поврежденных головы и конечностей были возвращены на фигуру после девятимесячного проекта реставрации. Восстановленная фигура имеет длину 154 см и вес 101 кг. По словам реставраторов, на животе есть отпечатки пальцев, а на руках — пятна лака, которые дают представление о ремесленных изделиях для дальнейших археологических исследований.