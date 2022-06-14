Черемхово, Иркутская область, , 07:56 — REGNUM В Иркутской области полицейские раскрыли рубку леса, совершенную в особо крупном размере, сообщает 14 июня телеграм-канал регионального ГУ МЧС РФ.

Последствия действий «чёрного лесоруба» 59.мвд.рф

Рубку леса на участке Голуметского лесничества правоохранители выявили в марте 2022 года. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области и следователи Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» задержали предполагаемых «черных лесорубов».

Ими оказались трое мужчин в возрасте от 28 до 33 лет, двое из которых ранее судимы. В ходе обысков полицейские изъяли погрузочную технику, бензопилы, радиостанции и сортимент древесины, объемом свыше 230 кубометров леса. Помимо этого, проверена деятельности пункта переработки древесины, куда злоумышленники транспортировали сырье для дальнейшей переработки.

По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная рубка леса, совершенная в особо крупном размере»). Предполагаемому организатору судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало

, уголовное дело по факту создания организованного преступного сообщества «черных лесорубов», действовавших в Качугском районе, было возбуждено в середине декабря 2021 года.

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