Пекин, , 07:56 — REGNUM Китай создаст «генный банк» древней керамики в провинции Цзянси на востоке Китая, основанный на данных почти 20 млн образцов керамики, накопленных примерно за 40 лет, объявили власти, передает агентство Синьхуа.

Ижорская керамика © ИА REGNUM

По словам президента Цзиндэчжэньского Императорского института обжига в городе Цзиндэчжэнь, всемирно известной «фарфоровой столице» Вэн Яньцзюня, более сотни фрагментов «генной» информации можно проследить всего по одному фрагменту древней керамики, предлагая подробную информацию о корпусе, глазури, пигменте и так далее.

По словам Вэна, также ожидается восстановление процесса обжига и рецептуры сырья древних керамических образцов. Исследователи будут использовать рентгеновский флуоресцентный анализатор и другое современное сложное оборудование для создания «генных» образцов как в физической, так и в цифровой форме. Планируется завершить первую партию из почти 10 000 образцов древней керамики всего за полтора года.

«После завершения работы над генным банком мы хотели бы поделиться данными с академическими институтами в стране и за рубежом, чтобы стимулировать исследовательские проекты по глобальной цивилизации керамики и создать международную платформу для обмена культурой керамики», — сказал Вэн.

Банк генов будет создан совместно Цзиндэчжэньским Императорским институтом обжига, Пекинским университетом, Университетом Цинхуа, Запретным городом и Шанхайским институтом керамики при Академии наук Китая.