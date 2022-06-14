Пекин, 14 июня, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Китай создаст «генный банк» древней керамики в провинции Цзянси на востоке Китая, основанный на данных почти 20 млн образцов керамики, накопленных примерно за 40 лет, объявили власти, передает агентство Синьхуа.

ИА REGNUM Ижорская керамика

По словам президента Цзиндэчжэньского Императорского института обжига в городе Цзиндэчжэнь, всемирно известной «фарфоровой столице» Вэн Яньцзюня, более сотни фрагментов «генной» информации можно проследить всего по одному фрагменту древней керамики, предлагая подробную информацию о корпусе, глазури, пигменте и так далее.

По словам Вэна, также ожидается восстановление процесса обжига и рецептуры сырья древних керамических образцов. Исследователи будут использовать рентгеновский флуоресцентный анализатор и другое современное сложное оборудование для создания «генных» образцов как в физической, так и в цифровой форме. Планируется завершить первую партию из почти 10 000 образцов древней керамики всего за полтора года.

«После завершения работы над генным банком мы хотели бы поделиться данными с академическими институтами в стране и за рубежом, чтобы стимулировать исследовательские проекты по глобальной цивилизации керамики и создать международную платформу для обмена культурой керамики», — сказал Вэн.

Банк генов будет создан совместно Цзиндэчжэньским Императорским институтом обжига, Пекинским университетом, Университетом Цинхуа, Запретным городом и Шанхайским институтом керамики при Академии наук Китая.