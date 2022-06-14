Москва, , 07:56 — REGNUM О героизме и мужестве нескольких российских военных, проявленных ими в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, сообщили 14 июня в Минобороны России.

Армия России Министерство обороны Российской Федерации

Уточняется, что подполковник Эдуард Усов со своим реактивным артиллерийским дивизионом осуществлял поддержку наступления штурмовой группы и с помощью беспилотника обнаружил украинских нацистов, после чего принял решение нанести по ним удар. В результате этого были уничтожены восемь опорных пунктов, а также до 30 киевских боевиков, после чего подполковник вывел свое подразделение в безопасное место.

Также указывается, что благодаря геройским действиям оператора-наводчика боевой машины ефрейтора Павла Проценко были уничтожены четыре вражеские БМП и до 20 нацистов.

Кроме того, отмечается, что подразделение рядового Орлана Кыргыса заняло рубеж у понтонной переправы реки Десны и затем российские военные в течение нескольких суток под плотным огнём врага отражали попытки националистов прорваться. При этом рядовой лично уничтожил три БМП, два танка и до 15 боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видео с призывом пленного раненного украинского боевика никогда не воевать с чеченцами опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.