Ульяновск, , 07:55 — REGNUM В Ульяновской области продлили режим «жёлтого» уровня опасности. Об этом предупреждает управление МЧС по региону.

Солнце Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что с 14 по 17 июня в лесах в северо-западной части региона сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что «жёлтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна, а погодная шкала состоит из четырёх цветов. Что касается пожарной опасности, то их пять, в том числе пятый класс означает чрезвычайную опасность.

В управлении МЧС напоминают, что в условиях сухой и жаркой погоды возникает опасность природных пожаров, призывая жителей соблюдать правила пожарной безопасности на природе. Спасатели призывают избегать разжигания костров на полях и в лесу, не бросать в лесах непотушенные окури, не допускать пала сухой травы.

«Косвенные признаки пожара: устойчивый запах гари, туманообразный дым, беспокойное поведение птиц, животных, насекомых, их миграции в одну сторону, ночное зарево на горизонте», — говорят в ведомстве, напоминая, что при первых признаках следует звонить в пожарную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели предупреждали, что с 10 по 13 июня в лесах по северо-западу и юго-востоку Ульяновской области установится высокая пожароопасность четвёртого класса.

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