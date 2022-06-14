Пекин, , 07:53 — REGNUM Индекс потребительских цен Китая (ИПЦ), основной показатель инфляции в Китае вырос на 2,1% в годовом исчислении в мае, сообщило в Национальное бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В месячном исчислении индекс потребительских цен снизился на 0,2% благодаря эффективному сдерживанию COVID-19 и достаточному предложению потребительских товаров, отметил старший статистик бюро Дун Лицзюань.

Согласно данным, цены на продовольствие упали на 1,3% в месячном исчислении, снизив месячную потребительскую инфляцию примерно на 0,24 процентных пункта. В частности, цены на свинину, основное мясо в Китае, выросли на 5,2% в мае по сравнению с предыдущим месяцем. Производство свиней постепенно сокращается, и продолжается накопление запасов свинины для пополнения государственных запасов, сказал Дун.

Тем не менее, цены на свинину по-прежнему снижались в годовом исчислении на 21,1%, что на 12,2 процентных пункта медленнее по сравнению с предыдущим месяцем.

Цены на непродовольственные товары выросли на 2,1 процента по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с ростом на 2,2 процента в апреле. Цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ выросли на 27,6%, 30,1% и 26,9% в годовом исчислении соответственно.