Оренбург, , 07:50 — REGNUM В Оренбурге суд отказал в освобождении мужчине, отбывающему наказание в исправительной колонии-8 и имеющему тяжёлое забеливание, сообщили в областной прокуратуре.

Суд ИА REGNUM

За совершение особо тяжких преступлений мужчину приговорили к восьми годам. Он получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Установлено, что тяжелое заболевание у осужденного появилось до совершения им преступления. В медицинской части № 8 мужчина получает необходимую помощь. Кроме того, преступника при необходимости вывозят в специализированное медицинское учреждение для прохождения лечения.

Прокурор ориентировал суд на отказ в удовлетворении ходатайства осужденного. Судебная инстанция согласилась с позицией прокуратуры и отказала в удовлетворении ходатайства. Постановление суда не вступило в законную силу.