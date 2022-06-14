Иркутск, , 07:49 — REGNUM В Иркутской области с 7 по 13 июня произошло 46 аварий, в которых три человека погибли, 57 получили травмы различной степени тяжести, сообщает 14 июня телеграм-канал ГУ МВД РФ по региону.

ДТП в Приангарье МВД

В двух случаях водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоблюдение очерёдности проезда — семь, несоответствие скорости конкретным условиям движения — девать, нарушение правил расположения ТС на проезжей части - шесть, выезд на полосу встречного движения - один, нарушение правил проезда пешеходного перехода - одно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 мая по 5 июня 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 23 человека, из них шестеро детей.

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