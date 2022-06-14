Ульяновск, 14 июня, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие сведения публикует управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативной информации ведомства, 13 июня в Ульяновской области официально выявлено 24 носителя инфекции SARS-CoV-2.

Отметим, что последние четверо суток в регионе ежедневно подтверждается менее 30 случаев заражения коронавирусом: 12 и 11 июня лабораторно выявлено по 25 носителей, 10 июня подтверждено 28 случаев инфицирования.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области проведено 2 126 893 лабораторных исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлено 203 348 случаев заражения, вылечились 198 227 человек, скончались от ковида 4709 жителей.