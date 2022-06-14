Москва, , 07:38 — REGNUM Роскосмос в своём телеграм-канале разместил снимки Байкала со спутника в подборке особых мест России.

Байкал из космоса Роскосмос

«Представляем вашему вниманию спутниковые фотографии ТОП-10 самых интересных и природных достопримечательностей России по версии Ростуризма» — телеграм-канал госкорпорации.

Также в публикации представлены снимки Эльбруса, Куршской косы, вулканов Камчатки, плато Путорана, «Ленских столбов», острова Врангеля и других. Снимки были сделаны с помощью аппаратов «Ресурс-П» и «Метеор-М».

Своим снимком Байкала с орбиты поделился и космонавт Сергей Корсаков. «Это второе самое большое по площади озеро в России, и одно из самых чистых в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Экология» в проектах по сохранению озера Байкал принимают участие 20 академических учреждений Сибирского отделения Российской академии наук.

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