Сахалинская область, 14 июня, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В селе Быков Долинского района Сахалинской области сильно сдвинулась опорная стена многоэтажного жилого дома. Людей экстренно эвакуируют, в населённом пункте введён режим ЧС, сообщило 14 июня АСТВ.

Александр Погожев ИА REGNUM Жительница аварийного дома выглядывает из окна

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Стена навалилась на соседний дом, смят балкон. Жители экстренно вывозят имущество, им предоставлен транспорт. Временно люди будут жить в гостиничных номерах в Долинске. Позже их переселят в муниципальные квартиры — после того, как в них будет сделан капитальный ремонт.

«В селе Быков существует свободное муниципальное жилье в достаточном количестве. Жильцам предоставляется возможность выбирать квартиры для переселения. В пустовавших квартирах оперативно будет произведен ремонт. В первую очередь из дома будут эвакуировать тех, кто проживает в ближайшем к месту оползня подъезду», — сказал глава Долинского района Александр Тугарев.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале эвакуировали жильцов многоэтажного дома в Хостинском районе Сочи. Под зданием просел грунт и в стенах появились трещины.