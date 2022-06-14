Грозный, 14 июня, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Видео с призывом пленного раненного украинского боевика никогда не воевать с чеченцами опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров 13 июня в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Никогда не воюйте с чеченцами» — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее», — так прокомментировал Кадыров выложенную им видеозапись.

Глава Чечни рассказал, что пленный украинский боевик, ставший главным героем видео, это Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к чеченским бойцам в районе Ташковки. По словам Кадырова, Антон Анатольевич (Максимец — ред.) не только искренне жалеет не только о том, что дерзнул воевать против чеченцев, но и о том, что вообще приехал в Ташковку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров опроверг слухи о гибели военных из полка «Ахмат», которые активно распространяют украинские СМИ.