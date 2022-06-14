Чита, , 07:33 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на 14 июня, первым компонентом от COVID-19 привиты 716 714 из более миллиона человек, проживающих в регионе. Также по данным пресс-службы правительства края, завершили вакцинацию — 654 235. Повторно привиты 215 986. Первый компонент вакцины получили 6282 ребенка, из них завершили вакцинацию — 1 967.

Вакцинация Yarregion.ru

Медики отмечают, что вакцинация и своевременная ревакцинация — главная защита от тяжелого течения болезни. Поставить прививку можно в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах.

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